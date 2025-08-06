Google, Pixel 10 reklamında Apple ile dalga geçti

Teknoloji dünyasındaki rekabet kızışırken, Google'dan ezeli rakibi Apple'a yönelik sert bir eleştiri geldi.

Şirket, yeni Pixel 10 için yayınladığı reklam filminde, Apple'ın sözünü verdiği ancak geciken yapay zeka destekli Siri güncellemesine gönderme yaptı.

"YAKINDA GELECEK" ÖZELLİK İÇİN BEKLEMEYİN

20 Ağustos'taki lansman öncesi yayınlanan reklamda, "Yakında çıkacak bir özellik nedeniyle yeni bir telefon aldıysanız ve hala bekliyorsanız, belki de telefonunuzu değiştirmenin zamanı gelmiştir." ifadeleri kullanılıyor.

Bu, doğrudan doğruya Apple'ın geciken yapay zeka vaatlerini bekleyen kullanıcılara yönelik bir gönderme.

APPLE'DAKİ GECİKME DOĞRULANDI

Reklamın zamanlaması, Bloomberg'in Apple'ın yapay zeka gecikmelerini bildiren haberinin hemen ardından gelmesiyle daha da anlamlı hale geliyor.

Habere göre Apple'ın yazılım şefi Craig Federighi, Siri için yeni bir mimari uygulamanın getirdiği zorluklar nedeniyle gecikmeler yaşandığını doğrulamıştı.