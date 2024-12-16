Google Pixel 10 serisi, Qualcomm yerine MediaTek modemini kullanacak

Haber Merkezi

Google, Pixel 10 serisinde beklenmedik bir değişikliğe imza atarak Qualcomm ve Samsung modemlerini terk edip MediaTek'in yeni modemini kullanacak. Bu karar, Android dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

MEDİATEK T900 İLE GELİŞMİŞ 5G

Pixel 10 serisi, MediaTek'in henüz piyasaya sürülmemiş T900 modemini kullanacak.

Gelişmiş 5G yetenekleri sunması beklenen T900, Google'ın Pixel 10 serisinde performans ve bağlantı kalitesini artırmayı hedefliyor.

MEDİATEK'İN YÜKSELİŞİ

MediaTek, uygun fiyatlı işlemcileriyle tanınıyordu. Ancak, son yıllarda teknoloji alanında önemli gelişmeler kaydeden MediaTek, amiral gemisi segmentinde de iddialı hale geldi.

Google'ın MediaTek modemini tercih etmesinin nedenleri arasında, MediaTek'in gelişmiş teknolojisi, rekabetçi fiyatları ve Google'ın Tensor işlemcileriyle uyumluluğu sayılabilir.

Pixel telefonlarının geçmişte yaşadığı ısınma ve pil ömrü sorunları, Exynos modemlerine bağlanmıştı. Google'ın MediaTek T900 ile bu sorunları çözüp çözemeyeceği merak konusu.

PİXEL 10 SERİSİNDEN BEKLENTİLER

Pixel 10 serisinin, MediaTek T900 modemiyle birlikte gelişmiş 5G bağlantısı, yüksek performans ve daha iyi pil ömrü sunması bekleniyor.