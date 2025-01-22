Google Pixel 11 ve Pixel 10a hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

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Google, Pixel akıllı telefon serisini geliştirmeye devam ediyor. 2026 yılında çıkması beklenen Pixel 11 serisi ve Pixel 10a modelleri hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

TENSOR G6 İŞLEMCİ

Pixel 11 serisi, Google'ın yeni nesil Tensor G6 işlemcisiyle güçlendirilecek. 2025 yılında çıkması beklenen Tensor G5'in ardından geliştirilen G6, daha yüksek performans ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacak.

PİXEL 10A'DA SÜRPRİZ

Pixel 10a modelinde ise eski Tensor G4 işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyor. Google'ın A serisi telefonlarında genellikle en yeni işlemciyi kullandığını düşünürsek, bu durum şaşırtıcı. Pixel 10a'nın daha uygun fiyatlı olması için eski bir işlemci tercih edilmiş olabilir.

GÜÇ VE FİYAT DENGESİ

Pixel 11 serisi ile üst düzey pazarda rekabet etmeyi hedefleyen Google, Pixel 10a ile de bütçe dostu bir seçenek sunacak.

Güçlü özellikler ve uygun fiyat dengesini kurmayı hedefleyen Google, Pixel serisiyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak istiyor.