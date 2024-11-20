Google, Pixel 6 serisinin Android 16 alacağını sessizce duyurdu

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Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünde üç yıllık yazılım desteği sözü verilmişti.

Bu süre, geçen ay Android 15 güncellemesiyle dolmuştu. Ancak Google, beklenmedik bir şekilde Pixel 6 serisinin Android 16 güncellemesini de alacağını açıkladı.

GOOGLE NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI

Pixel 6a, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile aynı Tensor işlemcisini kullanıyor. Google, Android 16'yı Pixel 6a için optimize ettiğinde, aynı optimizasyonu Pixel 6 serisi için de kolayca sağlayabilir.

Pixel 6 serisi, bazı donanım ve yazılım sorunlarıyla eleştirilmişti. Google, bu sorunlar nedeniyle kullanıcılarına bir jest yapmak istemiş olabilir.

ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK

Android 16 güncellemesinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Güncelleme takvimi şu şekilde:

Kasım 2024: Android 16 Geliştirici Önizlemesi 1

Aralık 2024: Android 16 Geliştirici Önizlemesi 2

Ocak 2025: Android 16 Beta 1

Şubat 2025: Android 16 Beta 2

Mart 2025: Android 16 Beta 3

Nisan 2025: Android 16 Beta 4

2025 İkinci çeyrek: Android 16 kararlı sürüm

PIXEL 6 SERİSİ ANDROID 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK MI

Bazı kaynaklar, Google'ın Pixel 6 serisi için Android 17 güncellemesini de yayınlayabileceğini iddia ediyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.