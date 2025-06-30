Google Pixel 7 modelleri Japonya'da yasaklandı: İşte nedeni

Google'ın Pixel 7 serisi akıllı telefonları, bir patent anlaşmazlığı nedeniyle Japonya'da yasaklanmış durumda.

Bir Japon mahkemesi, cihazların, Koreli şirket Pantech'e ait ve telefonların mobil ağlarla nasıl iletişim kurduğuyla ilgili bir teknolojiyi ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, Google'ın davayı ele alış biçimini "samimiyetsiz" olarak nitelendirdi. Karar sonucunda, teknoloji devi Pixel 7 ve Pixel 7 Pro cihazlarını Japonya'da satmaktan, sergilemekten veya ithal etmekten men edildi.

Bu yasak, son yıllarda Pixel markasıyla ülkede önemli bir ivme yakalayan Google için büyük bir darbe. Şirketin bu yasal sorunu nasıl çözeceği merak konusu.

YASAK PIXEL 8 VE 9 SERİSİNE DE YAYILABİLİR

Dahası, patent sahibi Pantech şimdi Pixel 7 serisine yönelik bu yasağı, Google'ın şu anda Japonya'da satışta olan Pixel 8 ve Pixel 9 serisi de dahil olmak üzere daha yeni modellerine genişletmeyi düşünüyor. Bu, Google için durumu daha da karmaşık hale getirebilecek bir tehdit.

İlginç bir şekilde, Pantech artık akıllı telefon üretmiyor. Şirket, bunun yerine artık patent uygulamalarına odaklanıyor ve elindeki fikri mülkiyet haklarını yasal savaşlarda aktif olarak kullanıyor.