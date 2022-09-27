Google Pixel 7'nin özellikleri sızdırıldı

Google'ın yaklaşan akıllı telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini geçtiğimiz yıl ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunlar Google'ın başını bir hayli ağrıtsa da şirket, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Google Pixel 7 neler sunacak

Google’ın 6 Ekim'de tanıtacağı yeni telefonu Pixel 7’nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Tensor G2 işlemciden güç alacak Google Pixel 7, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunacak.

6.3 inç FHD+ çözünürlük sunan 90Hz OLED ekrana sahip olacak model, 30W hızlı şarj destekli 4700 mAh bataryaya sahip olacak.

Pixel 7’nin 50MP ana ve 12MP ultra geniş açılı olmak üzere çift arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Telefonun ön kısmında ise 11MP'lik tek bir kamera yer alacak. Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, 6 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.