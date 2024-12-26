Google Pixel kullanıcıları, son güncellemeden sonra sorunlar yaşıyor

Haber Merkezi

Google'ın Pixel telefonları için yayınladığı aralık ayı güvenlik güncellemesi, bazı kullanıcılarda sorunlara yol açıyor.

Pixel 6 ve Pixel 9 serisi dahil olmak üzere birçok Pixel modelinde, güncellemenin ardından veri bağlantısı kesintiye uğruyor.

Pixel kullanıcıları, aralık ayı güvenlik güncellemesini yükledikten sonra telefonlarının veri bağlantısını kaybettiğini bildiriyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar aşırı ısınma sorunları da yaşıyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Pixel kullanıcıları, veri bağlantısı sorununu çözmek için şu yöntemleri deneyebilir:

Mobil ağ ayarlarını sıfırlama: Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Wi-Fi, mobil ve Bluetooth'u sıfırla

4G/VoLTE'yi devre dışı bırakma: Ayarlar > Ağ ve internet > SIM kartlar > Sağlayıcı adı

GOOGLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Google, henüz bu sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, sorunu çözecek bir güncelleme yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor.

Pixel kullanıcıları, Reddit ve diğer platformlarda sorunu dile getirerek Google'dan bir çözüm bekliyor.