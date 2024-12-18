Google Pixel, yazılım desteğinde iPhone'ları geride bıraktı

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Uzun yıllar boyunca iPhone, yazılım güncellemeleri konusunda Android telefonlara göre önemli bir avantaja sahipti.

Ancak bu durum artık değişiyor. Google Pixel telefonları, uzun vadeli yazılım desteği ve düzenli özellik güncellemeleriyle iPhone'ları geride bırakıyor.

PİXEL'İN YAZILIM DESTEĞİ

Google, Pixel telefonları için 7 yıla kadar yazılım güncellemesi sunuyor. Bu süre, iPhone'ların aldığı güncelleme desteğinden bile daha uzun

Ayrıca, Google'ın Özellik Düşüşleri adı verilen üç aylık güncellemeleri, Pixel telefonlarına sürekli yeni özellikler ekliyor.

Apple, iPhone'lar için genellikle 5 yıl yazılım güncellemesi sunuyor. Ancak, bu güncellemeler genellikle sadece hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları içeriyor. Yeni özellikler ise genellikle sadece yeni iPhone modellerine ekleniyor.

PİXEL'İN AVANTAJLARI

Pixel telefonlarının yazılım desteği konusunda iPhone'lara göre sunduğu avantajlar şunlar:

Daha uzun destek süresi: 7 yıla kadar güncelleme.

Düzenli özellik eklemeleri: Üç aylık periyotlarla yenilik ekleme.

Kullanıcı deneyimini iyileştirme: Güncellemeler sadece hata düzeltmeleriyle sınırlı değil.

Google, Pixel telefonlarının yazılım desteğini artırarak kullanıcı memnuniyetini ve marka sadakatini artırmayı hedefliyor.