Google Play, düşük kaliteli uygulamalar için kullanıcıları uyaracak

Haber Merkezi

Google Play Store, milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Ancak bu uygulamaların hepsi aynı kalitede değil.

Bazı uygulamalar, düşük kalite, güvenlik riskleri veya yetersiz işlevsellik gibi sorunlar içeriyor. Google, kullanıcıları bu tür uygulamalardan korumak için yeni bir uyarı sistemi geliştirdiğini duyurdu.

UYARILAR NASIL GÖSTERİLECEK

Android Authority tarafından yapılan araştırmaya göre, Google Play Store uygulamasının kodunda düşük kaliteli uygulamalar için uyarı mesajlarına dair ipuçları bulundu. Bu uyarılar, uygulamanın ayrıntılar sayfasında gösterilecek.

Uyarı mesajları şu şekilde olabilir:

"Bu uygulama Play'deki benzer uygulamalara kıyasla sıklıkla kaldırılıyor."

"Play'in bu uygulama hakkında sınırlı kullanıcı verisi var."

"Bu uygulamanın Play'deki diğerlerine kıyasla çok az aktif kullanıcısı var."

Bu kriterler, bir uygulamanın kesinlikle düşük kaliteli olduğu anlamına gelmeyebilir. Bazı iyi uygulamalar da belirli bir amaç için kullanıldıktan sonra kaldırılabilir.

Ancak Google, bu uyarıların kullanıcıları potansiyel olarak sorunlu uygulamalar hakkında bilgilendirmeye yardımcı olacağını umuyor.

Bu uyarılar, özellikle teknoloji konusunda çok bilgili olmayan ve rastgele uygulamalar indirme eğiliminde olan kişiler için faydalı olabilir.

Ayrıca, ilgilendiğiniz uygulamanın iyi bir geçmişe sahip olup olmadığını bilmek her zaman iyi bir fikirdir.

Google Play Store'un düşük kaliteli uygulamalar için uyarı sistemi, kullanıcıların daha bilinçli kararlar vermesine ve daha güvenli bir uygulama deneyimi yaşamasına yardımcı olacak.