Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

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Android kullanıcılarının Play Store üzerinden uygulamaları hızlı bir şekilde paylaşmasını sağlayan "Uygulamaları Paylaş" özelliği, Google tarafından kullanımdan kaldırılıyor.

Bu özellik, Quick Share aracılığıyla uygulamaların yakındaki diğer Android cihazlarla paylaşılmasını sağlıyordu.

Google, aralık ayında yayınladığı Play Store güncellemesiyle (sürüm 44.1) "Uygulamaları Paylaş" özelliğini kaldırdığını duyurdu.

FİLES BY GOOGLE İLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Uygulamaları paylaşmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, Files by Google uygulamasını kullanarak Quick Share aracılığıyla paylaşım yapabilirler.

Files by Google uygulamasını açın ve "Uygulamalar" sekmesine gidin.

Paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçin ve üç nokta simgesine dokunun.

"Paylaş" seçeneğini seçin.

Açılan sayfada "Hızlı Paylaşım"a dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

HIZLI PAYLAŞIM'IN AVANTAJLARI

Hızlı Paylaşım, Wi-Fi veya internet bağlantısı gerektirmeden uygulamaları paylaşmayı sağlar. Bu özellik, özellikle internet erişiminin sınırlı olduğu durumlarda oldukça işe yarayabilir.