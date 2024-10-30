Google Play Store yakında uygulama sorularınızı yanıtlamak için yapay zekayı kullanabilir

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Şirketin son hedefi, Android kullanıcılarının uygulama ve oyun indirmek için kullandığı Play Store'u yapay zeka ile daha da akıllı hale getirmek.

SORULARINIZA YAPAY ZEKA CEVAP VERECEK

Google Play Store'un en son beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, "Soru sor" adı verilen yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, inceledikleri uygulama veya oyun hakkında sorular sorabilecek ve yapay zeka tarafından oluşturulan cevaplar alabilecek.

Bu özellik, hem uygulama listelerinde hem de arama sonuçlarında yer alacak. Kullanıcılar, "Bir soru sor" düğmesine dokunarak veya ilgili metin alanına sorularını yazarak yapay zekadan bilgi alabilecek.

Yapay zeka destekli soru-cevap özelliği, kullanıcıların uygulama hakkında daha hızlı ve kolay bilgi edinmelerini sağlayacak.

Özellikle uzun açıklamaları okumak istemeyen veya belirli bir sorunun cevabını arayan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Google, bu özellik hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı ve ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Ancak, bu tür bir işlevselliğin hem kullanıcılar hem de uygulama geliştiricileri için faydalı olacağı düşünülüyor.

Google, geçtiğimiz yıl Play Store'da yapay zeka tarafından oluşturulan inceleme özetlerini kullanıma sunmuştu.

Daha sonra yapay zeka destekli SSS bölümü eklendi. Şimdi de soru-cevap özelliği ile yapay zeka, Play Store deneyiminin daha da önemli bir parçası haline geliyor.