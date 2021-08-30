Google Play'in yıllık geliri ilk defa açıklandı

Google Play uygulama mağazasının yıllık geliri ilk defa ortaya çıktı. Mağazanın yılda kazandığı para 11 milyar doları aştı.

Dünyanın en popüler uygulama mağazalarından olan Google Play'in yıllık gelirlerini zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz.

Ancak söz konusu veriler, üçüncü taraf araştırma şirketlerinden elde ediliyor ve Google bu verileri resmi olarak açıklamıyor.

Google'a açılan antitröst davası kapsamında, Google Play uygulama mağazasının yıllık geliri ilk kez açıklandı. Açıklamaya göre Google Play'in yıllık geliri 11 milyar dolar üzerinde.

GOOGLE'A MAĞAZA DAVASI

Google, mağazalarına uygulama yükleyen yazılım geliştiricilerinden yüzde 30 oranında komisyon alıyor ve bu nedenle dünya genelinde oldukça eleştiriliyor.

Ayrıca Google, geliştiricilerden kesinti yapabilmek için uygulamalarda "kendi uygulama içi ödeme sisteminin" kullanılmasını istiyor.

Bazı ABD eyaletleri, tüm bu nedenlerden dolayı Google'ı antitröst ihlalleriyle suçlayarak dava açmıştı.

Antitröst davaları çerçevesinde gizliliği kaldırılan belgelere göre, yalnızca 2019 yılında Google Play uygulama mağazası 11,2 milyar dolar gelir elde etti.

Aynı zamanda, brüt kar 8,5 milyar dolar ve işletme kârı yaklaşık 7,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Google Play platformunun 2019 sonunda işletme kâr marjı yüzde 62'yi aştı.

Bu rakamlara, mobil uygulama satışlarının, uygulama içi satın alımların ve Google Play'e dayalı reklamların dahil olduğu bildirildi.