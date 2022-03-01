Google, Rus devlet medyası Sputnik'in YouTube kanalını yasaklıyor

YouTube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik medyasının kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'dan, Rusya'ya yeni bir engel daha geldi. Daha önce Rus devlet medyasına çeşitli yaptırımlar uygulayan Google, şimdi de kanallara erişim engeli getiriyor.

Google, devlet destekli Sputnik YouTube kanallarının Avrupa genelinde erişime kapatılacağı açıkladı.

Google, daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulamış ve Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesini engellemişti.

FACEBOOK DA BENZER ADIM ATMIŞTI

Rus devlet medyasının video hizmetlerinden gelir elde etme özelliğini Facebook da yasaklamıştı.

Facebook’un yöneticilerinden Nathaniel Gleicher Twitter’da yapmış olduğu paylaşımda, “Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz.

Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek.” demişti.