Google, saat dilimi değişiklikleri konusunda sizi uyaran Android 16 özelliğini test ediyor

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Akıllı telefonların hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Seyahatlerimizde, iş görüşmelerimizde ve günlük aktivitelerimizde telefonlarımıza bağımlı hale geldik.

Ancak farklı saat dilimlerine geçiş yaptığımızda bazen karışıklıklar yaşayabiliyoruz. İşte bu soruna çözüm getirmek için Google, Android 16'ya yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor.

SAAT DİLİMİ DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK SORUN OLMAYACAK

Android 16 beta sürümünde keşfedilen kod dizeleri, yeni bir özelliğin yolda olduğunu gösteriyor. Bu özellik sayesinde, telefonun saat dilimi otomatik olarak değiştiğinde kullanıcılara bir bildirim gönderilecek.

Bildirimde, "Saat diliminiz değişti" ve "Artık [yeni saat dilimi] içindesiniz" gibi ifadeler yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, hangi saat diliminde olduklarını kolayca takip edebilecekler.

ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK

Yeni saat dilimi değişikliği bildirim aracının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz kesin değil. Ancak Android 16'nın kararlı sürümünün bu yılın ikinci çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

Bu da Google'ın bu özelliği Android 16'ya dahil edip etmeyeceğini veya özelliğin Android 17'ye kadar hazır olmayacağını öğrenmemizin çok uzun sürmeyeceği anlamına geliyor.