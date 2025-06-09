Google, Search Live özelliğini telefonlarda test etmeye başladı

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Google, geçen ayki I/O etkinliğinde tanıttığı ve büyük heyecan yaratan "Search Live" özelliğini hem Android hem de iOS platformlarında test etmeye başladı.

Bu yeni özellik, kullanıcıların Google Arama ile basit bir metin sorgusundan öte, gerçek zamanlı bir sesli sohbet kurmasına olanak tanıyor.

SEARCH LIVE NEDİR VE NASIL ÇALIŞIYOR

Search Live, Google'ın yapay zeka destekli AI Modu'nun bir parçası olarak sunulan, kullanıcıların sesli komutlarla Google ile sohbet etmesini sağlayan bir özellik.

Bu, sadece bir soru sorup cevap almaktan öte, bir dizi görevi yerine getirebilen bir diyalog kurma imkanı sunuyor.

Örneğin, I/O'da gösterilen demoda bir kullanıcı, bisikletini tamir ederken Search Live'dan kullanım kılavuzunu bulmasını, frenlerle ilgili bölüme odaklanmasını, ilgili bir YouTube videosu bulmasını ve hatta e-postalarını kontrol ederek doğru somun boyutunu bulmasını istemişti.

Bu, yapay zekanın bağlamı anlayarak karmaşık görevleri yerine getirebildiğini gösteriyor.

ÖZELLİĞE NASIL ERİŞİLİR

Google, bu özelliği şu anda bazı Android ve iOS kullanıcılarına kademeli olarak sunuyor. Özelliğe sahip olup olmadığınızı, Google uygulamasındaki Arama çubuğunun hemen altında, sağ tarafta yer alan "küçük bir ışıltı taşıyan" dalga formu simgesine bakarak anlayabilirsiniz.

Bu simgeye dokunarak Search Live ile bir sohbet başlatabilirsiniz. Alternatif olarak, AI Modu sohbetlerindeki metin alanının sağındaki dairesel düğme de bu özelliği aktif hale getiriyor.

Google, Search Live özelliğinin henüz deneysel olduğunu ve hatalar yapabileceğini veya "halüsinasyon" görebileceğini belirtiyor.

Bu, yapay zekanın her zaman yüzde 100 doğru bilgiler vermeyebileceği anlamına geliyor.