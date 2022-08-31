Google, şimdiden Android 14'ün çıkış tarihini açıkladı

Pixel cihazlarına Android 13 güncellemesini yayınlamaya başlayan Google, şimdiden Android 14'ün çıkış tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü geçtiğimiz günlerde Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android Beta Programı sayfasında güncelleme yaparak Android 14 hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Eylül 2022 tarihinden itibaren üç aylık platform güncelleme yol haritasına nasıl devam edeceğini paylaşan Google, Android 14 Beta’nın çıkış tarihiyle ilgili ipucu verdi.

Android 14 beta sürümü nisanda gelebilir

Google'a göre, Android 13 QPR (üç aylık platform sürümleri), 2023’ün Mart ayına kadar devam edecek ve ardından Android 14 Beta sürümleri başlayacak.

Bu kapsamda, Android 14'ün beta sürümünün Nisan 2023'te yayınlanması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Android 14 Beta sürümleri, muhtemelen nisan ayında ilk olarak Pixel modellerine gelmeye başlayacak. Android 14 geliştirici ön izleme sürümü de yüksek bir ihtimalle şubat ayında yayınlanacak.