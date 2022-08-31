Petrol
98.43
0.60%
Euro
18.2147
0.02%
Dolar
18.1907
-0.06%
Altın
1.007
0.00%
Borsa
3177
0.39%
Bitcoin
370.075
-1.41%
BTXN Coin
4.27
2.64%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Google, şimdiden Android 14'ün çıkış tarihini açıkladı

    Pixel cihazlarına Android 13 güncellemesini yayınlamaya başlayan Google, şimdiden Android 14'ün çıkış tarihiyle ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google, şimdiden Android 14'ün çıkış tarihini açıkladı

    Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü geçtiğimiz günlerde Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

    Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android Beta Programı sayfasında güncelleme yaparak Android 14 hakkında ilk bilgileri paylaştı.

    Eylül 2022 tarihinden itibaren üç aylık platform güncelleme yol haritasına nasıl devam edeceğini paylaşan Google, Android 14 Beta’nın çıkış tarihiyle ilgili ipucu verdi.

    Android 14 beta sürümü nisanda gelebilir

    Google'a göre, Android 13 QPR (üç aylık platform sürümleri), 2023’ün Mart ayına kadar devam edecek ve ardından Android 14 Beta sürümleri başlayacak.

    Bu kapsamda, Android 14'ün beta sürümünün Nisan 2023'te yayınlanması bekleniyor.

    android 14 beta

    Paylaşılan bilgilere göre Android 14 Beta sürümleri, muhtemelen nisan ayında ilk olarak Pixel modellerine gelmeye başlayacak. Android 14 geliştirici ön izleme sürümü de yüksek bir ihtimalle şubat ayında yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da orman yangını
    3. Sayfa

    Antalya'da orman yangını

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

    Görüş Bildir