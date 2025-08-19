Google Translate, beklenen yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

Google, popüler çeviri uygulaması Google Translate için kullanıcılara daha fazla kontrol sunacak ve yapay zekâ yeteneklerini ön plana çıkaracak yeni özellikler test ediyor.

Yakında gelecek olan güncelleme ile kullanıcılar, çevirilerde hangi yapay zekâ modelinin kullanılacağını kendileri belirleyebilecek.

YENİ 'HIZLI' VE 'GELİŞMİŞ' ÇEVİRİ MODLARI

Uygulamaya eklenecek yeni "model seçici" özelliği, kullanıcılara iki seçenek sunacak: Hızlı (Fast) ve Gelişmiş (Advanced).

Hızlı mod verimlilik için optimize edilirken, Gemini tabanlı Gelişmiş mod ise doğruluk odaklı çeviriler yapacak.

ARAYÜZ DE YENİLENİYOR

Bu yeni özelliğin yanı sıra, uygulamanın arayüzü de daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Mikrofon, el yazısı ve yapıştırma butonları, daha kolay erişim için ekranın alt kısmına taşınıyor.

Gelişmiş modun şimdilik sadece İngilizce-İspanyolca ve İngilizce-Fransızca dil çiftlerinde test edildiği belirtiliyor.

Google bu özellikleri henüz resmi olarak duyurmadığı için tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.