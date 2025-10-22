Google, tüm cihazlar için Android güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Android telefonlar, tabletler, Wear OS cihazlar ve Android TV'ler için en son aylık güncellemesini dağıtıma sundu.

Yeni sürüm, temel olarak güvenlik önlemlerini güçlendirmeye ve Google Cüzdan işlevselliğini artırmaya odaklanıyor.

GÜVENLİK YÜKSELTMELERİ VE GOOGLE PAROLA YÖNETİCİSİ

Google Play hizmetleri için yayınlanan güncelleme (v25.41), güvenlikte önemli iyileştirmeler getiriyor.

Android kullanıcıları, artık reCAPTCHA web doğrulamasını doğrudan telefonlarından tamamlayabilecek.

Ayrıca, saklanan kimlik bilgileri üzerinde daha iyi kontrol sağlamak amacıyla gizli parolalar artık Google Parola Yöneticisi'nde görüntülenebilir ve silinebilir.

YENİ CÜZDAN ÖZELLİKLER

Google ekim güncellemesi, Google Wallet (Cüzdan) uygulamasına önemli yenilikler getiriyor.

Kullanıcılar artık kart bilgilerini manuel girmek zorunda kalmadan, desteklenen bankacılık uygulamaları aracılığıyla doğrudan kart ekleyebilecek.

En kullanışlı eklenti ise "Seyahat için Canlı Güncellemeler" oldu. Bu özellik uçuşlar, tren yolculukları ve etkinlikler için gerçek zamanlı bilgileri doğrudan Wallet uygulamasına taşıyacak.

PLAY STORE VE SİSTEM İYİLEŞTİRMELERİ

Play Store (v48.5) güncellemesi ile Android kullanıcıları, artık yüklü uygulamalarına göre kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşabiliyor.

Android Sistem Zekâsı gibi bileşenler ise kararlılığı artırmak ve LLM (büyük dil modeli) çökmelerini düzeltmek için güncellendi.