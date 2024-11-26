Google TV, etkileşimi artırmak için QR kodlu reklamlar yayınlıyor

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Google TV, platformundaki reklam sayısını giderek artırıyor. Başlangıçta ana ekranda yer alan reklamlar, zamanla "Sizin İçin" sekmesi gibi diğer alanlara da yayıldı.

Hatta sesli tam ekran reklamlar bile denendi. QR kodlarının eklenmesi, Google'ın reklam stratejisindeki bu agresif yaklaşımın bir parçası olarak görülüyor.

DAHA ETKİLEŞİMLİ REKLAMLAR

Google, QR kodlarıyla reklamları daha etkileşimli hale getirmeyi ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

İzleyiciler, QR kodlarını telefonlarıyla tarayarak ek bilgilere ulaşabilecek veya doğrudan alışveriş yapabilecek. Bu sayede reklamlar daha az rahatsız edici ve daha kullanışlı hale gelebilir.

Google, anketler ve oylamalar aracılığıyla kullanıcıların reklamlar hakkındaki görüşlerini topluyor.

Bu da şirketin, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geri bildirimleri dikkate aldığını gösteriyor.

QR kodlarının eklenmesi, kullanıcıların reklamlarla daha az müdahaleci bir şekilde etkileşim kurmasını sağlamak amacıyla yapılan bir değişiklik olarak değerlendirilebilir.

ETKİLEŞİMLİ REKLAM DENEYİMİ

QR kodlu reklamlar, Google TV'de daha etkileşimli bir reklam deneyiminin kapılarını aralıyor.

Bu yeni yaklaşımın kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ve reklam verenler için ne kadar etkili olacağı ise merak konusu.