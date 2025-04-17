Google ülke uzantılarını kaldırıyor: Elveda google.com.tr

Haber Merkezi

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoru hizmetinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bugün Türkiye'de "google.com.tr" olarak kullandığımız alan adı değişecek.

ARAMA MOTORU TÜM ÜLKELERDE "WWW.GOOGLE.COM" OLACAK

Yapılan resmi açıklamaya göre Google, bundan sonraki süreçte tüm ülkelerde "www.google.com" alan adıyla hizmet verecek.

Şirketin açıklamasına göre bu karar, kullanıcı deneyimini biraz daha iyileştirmek için alındı.

BU DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

Öte yandan, bu kararın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi. Yani Google, alan adını kademeli olarak değiştirecek.

Bu süreçte kullanıcılar, hem "google.com.tr" hem de "google.com" adreslerini kullanmaya devam edebilecekler.

Google'ın bu kararı, şirketin global stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Arama motorunun tek bir alan adı üzerinden sunulması, Google'ın marka kimliğini güçlendirmesine ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmesine yardımcı olabilir.