Google uyardı: Siber korsanlar ABD'yi hedef alıyor

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Google, "Scattered Spider" adı verilen saldırgan bir bilgisayar korsanı grubunun oluşturduğu tehdit konusunda ABD'li perakendecileri uyardı.

Google'ın siber güvenlik analisti John Hultquist liderliğindeki bölümü, bu siber suçluların yalnızca İngiltere'deki perakendecileri hedef almakla kalmayıp, Amerikan şirketlerini de hedef listelerine aldıklarını belirtti.

'SCATTERED SPIDER' İNGİLTERE'DE BÜYÜK PERAKENDE DEVİNİ VURDU

İngiltere'nin perakende devi Marks & Spencer'a (M&S) düzenlenen ve 25 Nisan'dan bu yana şirketin çevrimiçi operasyonlarını aksatan büyük siber saldırının arkasında "Scattered Spider" adlı grubun olduğu düşünülüyor.

Analist John Hultquist, grubun belirli sektörlere odaklandığını ve öngörülebilir gelecekte perakendeye odaklanmaya devam edeceğini öngörüyor.

M&S, son siber saldırıda bazı müşteri verilerinin (isimler, adresler ve sipariş geçmişleri) tehlikeye girdiğini doğrularken, herhangi bir ödeme veya kart bilgisinin çalınmadığını garanti etti.

BİLGİSAYAR KORSANI GRUBU GEÇMİŞTE DE BÜYÜK SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Scattered Spider grubunun Atlantik'in her iki yakasında yıkıcı siber saldırılar düzenleme geçmişi bulunuyor.

Kolluk kuvvetlerinin, yakalanması zor yapılar ve genç üyeler nedeniyle bu tür bilgisayar korsanlığı gruplarını kontrol etmekte zorlandığı ifade ediliyor.