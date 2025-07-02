Google var olmayan bir santralden 200 MW füzyon enerjisi satın aldı

Google, henüz var olmayan bir füzyon enerjisi santralinden güç satın almak üzere bir anlaşma yaparak geleceğin temiz enerji teknolojisine büyük bir yatırım yaptı.

Anlaşmaya göre Google, Commonwealth Fusion Systems (CFS) şirketinin 2030'ların başında faaliyete geçmesi beklenen ARC projesinden 200 MW güç alacak.

NEDEN FÜZYON ENERJİSİ

Güneş'i ve yıldızları çalıştıran reaksiyon olan füzyon, nükleer fisyonun aksine büyük miktarda radyoaktif atık üretmemesiyle öne çıkıyor.

Başarılı olması halinde bu teknoloji, iklim değişikliğiyle mücadelede ezber bozan bir çözüm olabilir.

AŞILMASI GEREKEN BÜYÜK ENGELLER VAR

Google yetkilileri, füzyon enerjisi'nin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesinden önce aşılması gereken büyük fizik ve mühendislik engelleri olduğunu kabul ediyor.

Henüz inşa edilmemiş olan ARC tesisi, CFS'nin makine güvenilirliği gibi başlangıç sorunlarının üstesinden gelmesine yardımcı olacak bir pilot proje niteliği taşıyor.