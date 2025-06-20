Google Veo 3, YouTube Shorts videolarına entegre edilecek

Google, dünyanın en popüler video platformu YouTube'un 20. yılı için düzenlenen bir etkinlikte, Shorts bölümünü kökten değiştirecek bir yeniliği duyurdu.

Şirketin yaklaşık bir ay önce tanıttığı ve gerçekçiliğiyle dikkat çeken metinden video üretme yapay zeka modeli Veo 3, çok yakında YouTube Shorts'a entegre edilecek.

Bu entegrasyon, içerik üreticilerinin sadece metin komutları yazarak saniyeler içinde yüksek kaliteli videolar oluşturabileceği anlamına geliyor.

Halihazırda bazı içerik üreticileri, YouTube için Veo 2 modelini arka plan ve klip oluşturma gibi işlemler için kullanabiliyordu. Veo 3 ise bu yetenekleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak.

Google, Veo 3'ün YouTube Shorts'ta tam olarak neleri değiştireceğini henüz açıklamadı. Ancak modelin gelişmiş video kalitesi ve ses ekleyebilme gibi bilinen özellikleri, içerik üretiminde yeni bir çağın habercisi.

KULLANIM DETAYLARI VE ÜCRETLENDİRME

Veo 3, normalde bir aylık ücretsiz deneme sürecinin ardından ücretli bir hizmete dönüşüyor. Bu durumun YouTube Shorts entegrasyonunda nasıl işleyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

İçerik üreticilerin, Veo 3'ün en gelişmiş özelliklerinden faydalanabilmek için 719,99 TL'den başlayan Google AI Pro aboneliğini satın almak zorunda kalabileceği tahmin ediliyor. Yeni özelliğin, yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.