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    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları yüzünden ceza aldı

    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları nedeniyle davalık oldu ve ceza ödemek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 16:18
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    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları yüzünden ceza aldı

    Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

    ABD'li şirket, aylardır süren beklemenin ardından geçtiğimiz haftalarda Tensor G2 işlemcili Pixel 7 serisini tanıtmıştı.

    Pixel telefonlarda yaşanan sorunlar sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler alan Google, şimdi ise mahkemeyle uğraşmak zorunda.

    Google, yanıltıcı reklamlar verdi

    Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve yedi ABD eyaleti, Pixel 4 serisinde yanıltıcı reklamlar yaptığı iddiasıyla Google'a dava açtı.

    google

    FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın  Pixel 4 reklamlarına ilişkin medya ajanslarına çeşitli metinler gönderdiği ve sahte incelemeler için ödeme yaptığı iddia ediliyor.

    Davaya göre Google, sahte inceleme yapması için para ödediği ajanslara herhangi bir test telefonu bile göndermedi.

    FTC, yanıltıcı reklamların iHeartMedia ve diğer 11 radyo ağı tarafından 29 binden fazla yayınlandığını söyledi.

    Google'a ceza gelebilir

    Mahkeme sonunda Google, yanıltıcı reklamlar nedeniyle 9.4 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalabilir.

    İddialarla ilgili bir açıklama yapan Google sözcüsü, reklam yasalarını ciddiye aldıklarını ve yedi eyaletin altısıyla anlaşmaya vardıklarını belirtti.


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