Google, yapay zeka arama özelliğini 100'den fazla ülkeye getirdi

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Google, arama deneyimini geliştirmek için yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde AI Overviews özelliğinin 100'den fazla ülkede kullanıma sunulacağını ve dil desteğinin genişletildiğini duyurdu.

Bu, kullanıcıların arama sonuçlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamalarına yardımcı olacak önemli bir adım.

AI Overviews, artık İngilizce, Hintçe, Endonezyaca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca dahil olmak üzere birçok dilde kullanılabiliyor.

Bu sayede dünya genelinde daha fazla kullanıcı, arama sonuçlarını kendi ana dillerinde özetlenmiş halde görebilecek.

HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI

Google, AI Overviews'ın dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından her ay kullanılmasını hedefliyor.

AI OVERVIEWS NEDİR

Google, AI Overviews ile arama sayfasının en üstünde içerikle ilgili özetler sunuyor ve kullanıcıların web sitelerini ve içerik üreticilerini daha kolay keşfetmelerini amaçlıyor.

Özellik, arama sonuçlarıyla ilgili web sitelerine daha görünür bağlantılar sunuyor. Kullanıcılar, masaüstü ve mobil cihazlarda bu bağlantılara kolayca erişebiliyor.

Ayrıca, AI Overviews metninde yer alan satır içi bağlantılar da kullanıcıların ilgili içeriklere daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor.

Google, AI Overviews'daki reklamların sayfada belirli alanlarda gösterilmeye devam edeceğini ve organik sonuçlardan ayırt edilebilmesi için açıkça etiketleneceğini belirtti.