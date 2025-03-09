Google, yapay zeka destekli arama sonuçlarını test ediyor

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Google, arama motorunda devrim niteliğinde bir değişikliğe imza atarak "AI Modu" adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı.

5 Mart'ta belirli kullanıcılara sunulan bu deneysel özellik, geleneksel arama sonuçlarını tamamen ortadan kaldırarak yerine yapay zeka tarafından oluşturulan özetler getiriyor.

AI MODU NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR

AI Modu, Google'ın arama sorgularına yanıt olarak yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunmasını sağlayan yeni bir özellik.

Bu özellik, Google One AI Premium aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar, arama sonuçları sayfasında "AI Modu" sekmesini seçerek bu özelliği etkinleştirebiliyor.

AI Modu etkinleştirildiğinde, Google arama sonuçlarını geleneksel mavi bağlantılar yerine yapay zeka tarafından oluşturulan özetler şeklinde görüntülüyor.

Bu özetler, alıntılanan kaynaklara bağlantılarla birlikte daha ayrıntılı bilgiler içeriyor. Kullanıcılar ayrıca, takip soruları sormak için tasarlanmış bir arama çubuğuna da erişebiliyor.

AI Modu, Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 2.0'ın özelleştirilmiş bir sürümü tarafından destekleniyor. Bu model, karmaşık muhakeme ve gelişmiş sorgu işleme yetenekleriyle öne çıkıyor.

AI Modu, internetin geleceği için önemli değişiklikler getirebilir. Google aramaları, internet deneyiminin büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Eğer Google, AI Modu'nu tüm kullanıcılar için varsayılan arama deneyimi haline getirirse, bu durum internetin kullanım şeklini kökten değiştirebilir.