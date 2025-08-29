Google, yapay zekanın çevresel etkilerini ölçtü

Google, yapay zeka kullanımının çevresel etkilerini inceleyen ilk kapsamlı saha ölçümlerini yayımladı. Rapora göre, bir Gemini sohbetinin karbon salımı 0,03 gram, su tüketimi ise 0,26 mililitre olarak hesaplandı. Şirket, bu miktarı “beş damla suya” eş değer olarak nitelendirdi.

ELEKTRİK VE ENERJİ TÜKETİMİNDE BÜYÜK AZALMA

Mayıs 2024-Mayıs 2025 döneminde yapılan ölçümlere göre, ortalama bir sohbetin enerji tüketimi 33 kat, karbon emisyonu ise 44 kat azaldı. Google, yazılım optimizasyonları ve model iyileştirmeleriyle 23 kat, daha verimli makine kullanımıyla da 1,4 kat enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı. Ayrıca temiz enerji kullanımı, emisyon yoğunluğunu 1,4 kat düşürdü.

Raporda, bir sohbetin 0,24 vatsaat (0,00024 kilovatsaat) enerji tükettiği, bunun modern bir televizyonun dokuz saniyelik tüketimine denk geldiği belirtildi.

DAR KAPSAMLI ÖLÇÜMLER YETERSİZ KALIYOR

Google, daha önce yapılan birçok çalışmanın yalnızca işlemcilerin enerji tüketimini ölçtüğünü belirterek, bu hesaplamaların yanıltıcı olabileceğini vurguladı. Şirketin kendi metodolojisinde bekleme durumundaki makineler, bellek kullanımı ve veri merkezi soğutma sistemleri de ölçüme dahil edildi. Bu kapsamlı yöntemle, enerji tüketimi önceki hesaplamalardan daha yüksek çıktı (0,24 vatsaat vs. 0,10 vatsaat).

SU TÜKETİMİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA DÜŞÜK

Raporda, bir istemin ortalama su tüketimi 0,26 mililitre olarak ölçüldü. Bu rakam, daha önceki çalışmalarda belirtilen 45–50 mililitrelik tahminlerin yüzlerce kat altında. Google, yüksek su stresi yaşayan bölgelerde kurulan yeni veri merkezlerinde hava soğutmalı sistemler kullanarak su tüketimini neredeyse sıfıra çekmeyi hedefliyor.

"ÇEVRESEL ETKİLER İZLENMELİ"

Google, bireysel sohbetlerin çevresel etkisinin düşük olduğunu vurgulasa da milyarlarca kullanıcı nedeniyle toplam etkinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret etti. Ultra verimli veri merkezleri ve özel donanımlar sayesinde çevresel maliyetlerin düşmeye devam edeceği belirtiliyor.

Son 12 ayda dolaylı karbon emisyonları (Scope 2) 47 kat, donanım kaynaklı emisyonlar (Scope 1 ve 3) ise 36 kat azaldı. Google mühendisleri, “Yapay zekanın yetenekleri gelişirken, çevresel verimliliğinin de aynı hızla ilerlemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.