Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı

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Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarının son ürünü olan Gemini 2.0'ı tanıttı. Bilgileri daha kullanışlı hale getirmek için tasarlanan Gemini 2.0, bir önceki sürüm olan Gemini 1.0'dan önemli geliştirmeler içeriyor.

GEMİNİ 2.0'IN ÖZELLİKLERİ

Gemini 2.0, "agents" adı verilen yapay zeka sistemleriyle geliyor. Bu sistem, tıpkı bir insan asistanı gibi akıl yürütebiliyor, plan yapabiliyor ve bilgiyi hatırlayabiliyor.

Gemini 2.0 Flash adlı ilk sürüm, Gemini 1.5 Pro'dan iki kat daha hızlı ve kodlama, gerçekleri anlama, matematik ve problem çözme gibi alanlarda daha yetenekli.

Gemini 2.0 Flash, ayrıca metin ve resimlerle içerik oluşturabiliyor, farklı dilleri anlayıp konuşabiliyor, Google Arama gibi araçları kullanarak sorulara cevap verebiliyor ve hatta kod yazıp çalıştırabiliyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN ERKEN ERİŞİM

Geliştiriciler, Gemini 2.0 Flash'ın deneysel bir sürümünü AI Studio ve Vertex AI platformlarında deneyebiliyor

Ocak ayında resmi olarak yayınlanacak olan Gemini 2.0, daha sonra yeni özelliklerle güncellenecek.

Gemini 2.0, Gemini uygulamasını daha da kullanışlı hale getirecek. Kullanıcılar, Gemini uygulamasını Google'ın web sitesinde deneyebiliyor. Uygulamanın mobil cihazlara da gelmesi bekleniyor.

GOOGLE ARAMA'DA GEMİNİ 2.0

Google, arama sonuçlarında da Gemini 2.0'ı test ediyor. Bu sayede, kullanıcılar daha karmaşık sorular sorabilecek ve daha iyi yanıtlar alabilecek.