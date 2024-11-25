Google'a bir şok daha: Tarayıcı pazarına giremeyecek

Haber Merkezi

Google, ABD'de zorlu bir antitröst mücadelesi ile karşı karşıya. Adalet Bakanlığı (DOJ), Google'ın arama pazarındaki hakimiyetini kırmak için radikal önlemler almayı planlıyor.

Bu önlemlerden en dikkat çekici olanı ise Google'ın Chrome tarayıcısını satmasının ardından en az beş yıl boyunca yeni bir tarayıcı yayınlamasının yasaklanması.

CHROME SATIŞININ ARDINDAN YASAK GELECEK

Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmasının ardından aynı pazarda rekabet etmesini engellemek için beş yıllık bir yasaklama getirmeyi planlıyor.

Bu süre zarfında Google, Chrome veya benzeri bir isimle yeni bir tarayıcı yayınlayamayacak.

GOOGLE'IN SAVUNMASI

Google, Adalet Bakanlığı'nın bu önlemlerini aşırı ve radikal olarak nitelendiriyor. Şirket, bu tür bir müdahalenin ABD vatandaşlarının gizliliğini tehlikeye atacağı konusunda uyarıyor.

Adalet Bakanlığı, Google'ın üçüncü taraflara arama motorunu tarayıcılarında varsayılan seçenek haline getirmeleri için ödeme yapmasını da kısıtlamak istiyor.

Ayrıca, Google'ın Android işletim sistemini kendi hizmetlerinden ayırması ve reklam verenlere karşı daha şeffaf olması da talepler arasında.

Daha önce Google'ın arama tekeline karşı karar vermiş olan Yargıç Amit Mehta, bu davaya da başkanlık edecek.

Duruşma 2025 yılının Nisan ayında yapılacak ve Google'ın Adalet Bakanlığı'nın taleplerinin ciddiyetini azaltmak için mücadele etmesi bekleniyor.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesi, hem destek hem de eleştiri topluyor. Bazıları Google'ın tekelinin kırılmasını desteklerken, diğerleri bu durumun ABD'li olmayan alternatiflere haksız bir avantaj sağlayacağını savunuyor.