Google'a gizli sekme cezası: 5 milyar dolar ödeyecek Google, 2020'de açılan "Gizli Sekme" davası ile ilgili olarak anlaşma yoluna gitti. Şirket, anlaşma kapsamında 5 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

ensonhaber.com

İnternet kullananların kişisel bilgilerini ve verilerini gizlemek için kullandığı tarayıcı gizli mod özelliği, birçok tarayıcıda karşımıza çıkıyor. Peki bu mod ne kadar güvenli?

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, ilk olarak 2018 yılında Google'ın gizli modu etkin olduğunda bile kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanıcıları internet üzerinden izlediğini iddia etmişti.

Google normal modda iken zaten kullanıcı verilerini arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor, fakat yapılan araştırma Google'ın bunu gizli mod açıkken de yaptığını gösteriyor.

İlk olarak 2018 yılında ortaya atılan iddiaların son günlerde yeniden gündeme gelmesiyle harekete geçen Kaliforniyalı bir grup intenet kullanıcısı, 2020 yılında Google'a 5 milyar dolarlık dava açmıştı.

Google, cezayı kabul etti

Google, 2020'de açılan "Gizli Sekme" davası ile ilgili olarak anlaşma yoluna gitti. Şirket, anlaşma kapsamında 5 milyar dolar ödeyecek.

Anlaşma taraflarının Şubat 2024'e kadar anlaşmayı resmî olarak mahkeme heyetine sunmaları bekleniyor.

Google, dava süreci boyunca Gizli Sekme modundaki kullanıcılardan veri topladığını reddetmedi.

Ancak şirket, toplanan verilerin içerikler, ürünler, pazarlama ve performans değerlendirmesi ile ilgili olduğunu söyledi.