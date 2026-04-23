Google'dan 23 Nisan hediyesi: Doodle yaptı

Google, özel günleri tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşımaya devam ediyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Özel tasarımlı logonun üstüne tıklayan kullanıcılar, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

Türkiye için önemli olan bugünü unutmayan Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel tasarladığı doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu.

Gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı ile kırmızı ve beyaz renkli balonların yer aldığı doodle'a tıklandığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfa açılıyor.