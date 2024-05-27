Google'dan 'acil güncelleyin' uyarısı: Chrome'da kritik bir açık var Google Chrome'un masaüstü sürümlerinde oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı bulundu. ABD merkezli şirket, yeni yayınladığı güncellemenin acil bir şekilde yüklenmesini istedi.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'da zararlı açık keşfedildi

Google Chrome'un masaüstü sürümlerinde oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı bulundu. Kullanıcıların, acil olarak güncelleme yapması öneriliyor.

Chrome'un V8 JavaScript motorunda tespit edilen güvenlik açığı, siber saldırganların cihazlarda rastgele kod çalıştırmalarını mümkün kılıyor.

Bu da olağan bir saldırı sonucunda tüm bilgilerinizin ele geçirilmesine neden oluyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre kritik güvenlik açığı, yazılımın Windows, macOS ve Linux sürümlerini etkiledi.

Google, söz konusu açığı kapatan yeni güncellemesini yayınladı. Kullanıcıların tarayıcılarını acil olarak güncellemeleri gerekiyor.

Bunun için Yardım > Google Chrome hakkında yolunu izleyerek güncelleme yapabilirsiniz.