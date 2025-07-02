Google'dan Avrupa Birliği'ne sitem: İşletmelere zarar vermeyin

Google, Avrupa Birliği'nin teknoloji devlerini hedef alan çığır açıcı düzenlemesi Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile ilgili endişelerini Brüksel'e taşımaya hazırlanıyor.

Şirket, arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerine karşı kayırdığı iddialarıyla ilgili inceleme altında ve bu durum devasa para cezalarına yol açabilir.

GOOGLE: "KURALLAR AVRUPALI TÜKETİCİYE ZARAR VERİYOR"

Google avukatları, DMA'ya uymak için bugüne kadar uygulanan önlemlerin, tüketicilerin seyahat biletleri gibi hizmetler için istemeden daha yüksek fiyatlar ödemesine neden olduğunu savunacak.

Ayrıca Avrupa'daki havayolları, oteller ve restoranların doğrudan rezervasyonlarında yüzde 30'a varan bir düşüş yaşadığı belirtilecek.

"BİZE NE YAPACAĞIMIZI NET OLARAK SÖYLEYİN"

Google ayrıca düzenleyicilerden, yasalara tam olarak uymak için ne yapması gerektiği konusunda daha net ve ayrıntılı talimatlar talep edecek.

Şirket, eleştirmenlerin de iddialarını somut kanıtlarla desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, maliyet ve faydaların ortaya konulmasını isteyecek.