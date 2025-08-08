Google'dan haber yayıncılarına yanıt: Yapay zeka trafiği düşürmüyor

Teknoloji devi Google, yeni yapay zeka destekli arama özelliklerinin ve Gemini sohbet robotunun, haber siteleri gibi yayıncıların trafiğini düşürdüğü yönündeki iddialara resmi bir yanıt verdi.

Şirket, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

ÜÇÜNCÜ TARAF RAPORLARINA İTİRAZ

Google Arama Başkanı Liz Reid, yayıncı trafiğinde ciddi düşüşler olduğunu iddia eden üçüncü taraf raporlarının genellikle hatalı metodolojilere dayandığını belirtti.

Reid, Arama'dan web sitelerine giden organik tıklama hacminin geçen yıla göre "nispeten istikrarlı" olduğunu söyledi, ancak bu iddiasını destekleyecek spesifik veriler paylaşmadı.

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Reid, kullanıcı eğilimlerinin trafiği farklı sitelere kaydırdığını ise kabul etti.

Kullanıcıların artık forumlar, videolar ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına daha fazla yöneldiğini ve bunun bazı sitelerin trafiğini azaltırken bazılarınınkini artırdığını ifade etti.

NE OLMUŞTU

Çevrimiçi haber medyası, Google'ın yeni Yapay Zeka Genel Bakış (AI Overviews) özelliğinin, okuyucu trafiğinde "yıkıcı bir etki" yarattığı konusunda alarm veriyor.

Medya sahipleri arasında hızla en büyük endişe kaynağı haline gelen bu özellik, arama sonucu trafiğine bağımlı olan yayın kuruluşları için adeta varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor.

Sorunun temelinde, yapay zeka özetlerinin, kullanıcılara aradıkları tüm bilgileri içeriğin orijinal kaynağına tıklamalarına gerek kalmadan doğrudan arama sonuçları sayfasında sunması yatıyor.

Bu durum, normalde haber sitelerine gitmesi gereken trafiği engellerken, geleneksel arama sonucu bağlantıları da sayfanın daha alt kısımlarına itilerek görünürlüklerini kaybediyor.

YÜZDE 79'LUK TRAFİK KAYBI

Analitik şirketi Authoritas tarafından yapılan ve Birleşik Krallık Rekabet Kurumu'na sunulan bir yasal şikayet kapsamında yer alan yeni bir analiz, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, daha önce bir arama sonucunda ilk sırada yer alan bir web sitesi, sonuçların bir Yapay Zeka Genel Bakış bölümünün altında sunulması durumunda, o arama sorgusu için trafiğinin yaklaşık yüzde 79'unu kaybedebiliyor.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ikinci bir çalışma ise daha da endişe verici bir tablo çiziyor.

Yaklaşık 69 bin Google aramasını kapsayan bir aylık anket, kullanıcıların yapay zeka özetinin altındaki bir bağlantıya her 100 aramada yalnızca bir kez tıkladığını tespit etti.