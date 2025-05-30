Google'dan kritik uyarı: Şarjınız hızlı bitiyorsa Instagram'ı güncelleyin

Haber Merkezi

Google, Android Yardım Topluluğu'nda yaptığı bir paylaşımla, bazı Android kullanıcılarının Instagram uygulamasında yaşadığı aşırı pil tüketimi sorununu doğruladı.

Teknoloji devi, kullanıcıların bu sorunu çözmek için fotoğraf paylaşım uygulamasını 382.0.0.49.84 sürümüne güncellemelerini önerdi.

Kullanıcılar, uygulama simgesine uzun basıp "Uygulama bilgileri"ni seçerek ve ardından sürüm numarasını kontrol ederek Instagram'ın en son sürümünün yüklü olup olmadığını görebilirler. Güncellemenin farklı Android telefon markalarına yaygın olarak dağıtılması bekleniyor.

SORUN INSTAGRAM'DAN KAYNAKLANIYOR

Aşırı Instagram pil tüketimi sorunu ilk olarak cihazlarını Mayıs 2025 güvenlik yamasıyla güncelleyen Pixel ve bazı Samsung Galaxy S25 kullanıcıları tarafından bildirilmişti.

Başlangıçta sorunun güvenlik yamasından kaynaklandığı düşünülse de daha sonra Instagram uygulamasıyla bir çakışma olduğu anlaşıldı.

Instagram tarafından yayınlanan 382.0.0.49.84 sürüm güncellemesinin, birçok kullanıcının deneyimlediği bu pil tüketim sorununu çözdüğü belirtiliyor.

Google, Instagram ile yaşanan ve aşırı Instagram pil tüketimine yol açan çakışmanın tam olarak ne olduğunu açıklamasa da sorunu kabul etti ve bir düzeltme yayınlanmasını sağladı.

Bu durumun, teknoloji devinin kamuoyuna açıklama yapmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu yorumları yapıldı.

Google, genel bir öneri olarak kullanıcıların uygulamalarını düzenli olarak güncel tutmalarını tavsiye ediyor. Geliştiriciler, hataları gidermek ve performansı artırmak için sık sık güncellemeler yayınlıyor.