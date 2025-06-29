Google'dan kritik uyarı: Telefonunuzda bu ayarı devre dışı bırakın

Google, akıllı telefon kullanıcıları için önemli bir güvenlik uyarısı yayınlayarak, siber suçluların kullandığı yeni bir saldırı yöntemine karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Bu saldırı, mobil operatörlerin güvenlik filtrelerini atlayarak doğrudan telefonunuza ulaşabiliyor.

"SMS BLASTER" SALDIRISI NEDİR

Bu saldırılar, "SMS Blaster" adı verilen ve sahte bir baz istasyonu gibi davranan cihazlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Saldırganlar, bu cihazları kullanarak belirli bir alandaki tüm telefonların doğrudan kendilerine bağlanmasını sağlıyor ve mobil operatör ağını tamamen atlıyor.

Bu yöntemle, potansiyel kurbanların telefon numaralarına ihtiyaç duymadan, hedeflenen bir bölgedeki herkese kötü amaçlı kimlik avı (phishing) SMS'leri gönderebiliyorlar.

Operatörlerin sunduğu spam ve dolandırıcılık önleme filtreleri bu yönteme karşı etkisiz kalıyor.

ÇÖZÜM: 2G BAĞLANTISINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK

Google, bu saldırıların hücresel iletişim standartlarındaki zayıflıklardan, özellikle de 2G ağlarındaki güvenlik eksikliklerinden yararlandığını belirtiyor.

Şirkete göre, bu saldırılardan korunmak için atılması gereken ilk ve en önemli adım, telefonunuzdaki 2G bağlantısını devre dışı bırakmak.

Android 16'da bu işlem, "Güvenlik ve gizlilik > Gelişmiş koruma" menüsü altından kolayca yapılabiliyor.

2G ağlarının tamamen kapatıldığı bölgelerde bile, telefonunuzda 2G'nin etkin olması sahte bir baz istasyonuna bağlanma riski taşıdığı için bu ayarın yapılması önemle tavsiye ediliyor.