Google’dan yapay zeka destekli ilaç hamlesi: İnsan deneyleri başlıyor

Google DeepMind'a bağlı ilaç keşif şirketi Isomorphic Labs, tamamen yapay zeka kullanılarak tasarlanan ilaçlarının insanlar üzerinde test edileceği klinik deneylere başlamak için hazırlık yapıyor.

Şirket başkanı Colin Murdoch, bu denemelere başlamaya "çok yaklaştıklarını" belirterek, bunun farmasötik inovasyonda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

TEMELDE ALPHAFOLD TEKNOLOJİSİ VAR

Isomorphic Labs, gücünü Google DeepMind'ın protein yapısını doğru bir şekilde tahmin eden çığır açıcı yapay zeka sistemi AlphaFold'dan alıyor.

Zamanla evrimleşen bu teknoloji, artık ilaçlar ve proteinler arasındaki etkileşimleri modelleyerek yeni ilaç geliştirme sürecini büyük ölçüde hızlandırıyor.

HEDEF: YÜZDE 10'LUK BAŞARI ORANINI TARİHE GÖMMEK

Günümüzde ilaç şirketleri, denemelerde sadece yüzde 10'luk bir başarı oranıyla ilaç geliştirmeye milyonlarca dolar harcıyor.

Murdoch, yapay zeka kullanarak bu oranı önemli ölçüde iyileştirmeyi ve bir gün "bir düğmeye basarak" bir hastalığa özel ilaç tasarlayabilmeyi umduklarını söyledi.