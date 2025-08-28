Google'dan yapay zeka destekli video düzenleme aracı: Vids

Google, yapay zekâ destekli video düzenleme ve oluşturma aracı Vids'i artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine açtığını duyurdu.

Daha önce sadece Google Workspace abonelerine özel olan bu araç, artık herkes tarafından ücretsiz olarak denenebiliyor.

VİDEO HAZIRLAMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Google Vids, kullanıcıların sunum ve tanıtım videolarını kısa sürede hazırlayabilmesi için geliştirildi.

Araç, sahne önerileri, stok görseller ve arka plan müzikleri sunarak storyboard oluşturma sürecini basitleştiriyor.

ÜCRETSİZ SÜRÜMÜN SINIRLARI

Ücretsiz deneme sürümünde, yapay zekâ avatarları veya bir görselden video üretme gibi en yeni yapay zekâ özellikleri bulunmuyor.

Bu gelişmiş özellikler, ücretli Google Workspace veya yapay zekâ aboneliği olan kullanıcılar için ayrılmış durumda.

Ücretli versiyonun kullanıcıları, 12 hazır avatar arasından seçim yaparak yazdıkları metni seslendirebiliyor.

Ayrıca yapay zekâ, kişisel video kayıtlarındaki duraklamaları ve "ııı" gibi doldurma ifadelerini otomatik olarak temizleyebiliyor.