Google'dan yeni önlem: Hiçbir sebep yokken fotoğraflara erişim izni isteyen uygulamalar kısıtlanacak

Haber Merkezi

Google, Android kullanıcılarının gizliliğini artırmak için yeni bir adım atıyor. Şirket, akıllı telefonlardaki tüm fotoğraflara ve videolara erişim isteyen uygulamaları kısıtlamaya başlayacak.

Google, 2022 yılında Android 13 ile birlikte gizliliği koruyan Android Fotoğraf Seçici'yi kullanıma sunmuştu.

Bu özellik, uygulamaların sadece ihtiyaç duydukları belirli fotoğraflara ve videolara erişmesini sağlıyor.

Şimdi ise Google, tüm uygulama geliştiricilerinin Android Fotoğraf Seçici'yi kullanmasını zorunlu hale getiriyor.

TÜM GALERİYE ERİŞİM SINIRLANIYOR

Birçok uygulama, çalışması için aslında gerekli olmadığı halde tüm galeriye erişim izni istiyor. Bu durum, kullanıcı gizliliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Google'ın yeni politikasıyla birlikte uygulamalar, sadece temel işlevleri için gerekli olan fotoğraflara ve videolara erişebilecek.

Geliştiricilerin, uygulamaları için kullanıcının tüm medya kitaplığına erişimin neden gerekli olduğunu 31 Ekim 2024 tarihine kadar Google'a bildirmeleri gerekiyor. Geçerli bir gerekçe sunamayan uygulamalar, tüm galeriye erişim iznini kaybedecek.

Google'ın yeni fotoğraf seçici politikası, 2025 yılının başından itibaren Play Store'da yer alan tüm uygulamalar için geçerli olacak.