Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia kapanıyor

Google, büyük ümitlerle başlattığı Stadia oyun akış hizmeti kapatma kararı aldı.

Google'ın 2019 yılında resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamak için gelmişti.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti, şu anda birçok ülkede kullanımda olmasına rağmen bekleneni veremedi.

Google, şu anda NVIDIA, Sony, Microsoft ve Nintendo gibi rakipleriyle mücadele eden, ancak henüz beklenen popülerliğe ulaşamayan Stadia için son kararı verdi.

Stadia kapanıyor

Google, bünyesinde birçok oyunu bulunduran Stadia hizmetini kapatacağını duyurdu. Farklı kıtalardan toplam 23 ülkede faaliyet gösteren oyun hizmeti, Türkiye’ye henüz gelmeden sonlanmış olacak.

Hâlihazırda Stadia abonesi olan kullanıcılar, şu an Stadia’ya dahil olan oyunları 18 Ocak 2023 tarihine kadar oynayabilecek. Öte yandan Stadia kapsamındaki tüm oyun ön siparişleri de tamamen kapatıldı.

Oyun şirketleri, Stadia'yı tercih etmiyordu

Geçtiğimiz hafta Ubisoft Forward etkinliğinde yeni Assassin’s Creed oyunlarını tanıtan Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage’ın çıkacağı platformlarda Google Stadia’ya yer vermedi.

Büyük çaplı video oyunlarının yapım süresi 3 ile 5 yıl arasında sürerken, Google çok daha iddialı bir şekilde Stadia projesine başlamıştı.

Ancak koronavirüs ile birlikte NVIDIA GeForce Now gibi diğer bulut oyun hizmetlerinin popüler hale gelmesi, Google'a ağır darbe vurdu ve Stadia istenen seviyeye bir türlü gelemedi.