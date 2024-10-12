Google'ın Circle to Search özelliği Honor modellerine geliyor

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Google'ın Circle to Search özelliği, Honor'un en son amiral gemisi telefonlarına geliyor. Bu özellik, kullanıcıların Google'ın yapay zeka destekli arama motorunu kullanarak arama yapmalarını sağlıyor.

Honor, Google ile yaptığı ortaklık sayesinde Circle to Search özelliğini Honor 200 serisi ve Magic V3 telefonlarına getirdi.

Bu özellik, ekranda bulunan herhangi bir şeyi daire içine alarak, vurgulayarak veya nesneye dokunarak aramanıza olanak tanıyor.

Honor 200 serisi, haziran ayında piyasaya sürüldüğünden beri dünya çapında büyük bir başarı elde etti.

Magic V3 ise piyasadaki en ince katlanabilir telefon olarak dikkat çekiyor. Her iki telefon da gelişmiş özellikler sunuyor.

İLK OLARAK SAMSUNG MODELLERİNE GELMİŞTİ

Google bu özelliği ilk olarak Samsung Galaxy S24 serisi ve Pixel 8 serisi için kullanıma sundu ve daha sonra diğer cihazlara da ulaştı.