Google'ın geliri ve karı üçüncü çeyrekte arttı

AA & Ensonhaber

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, yılın üçüncü çeyreğinde hem gelir hem de kâr açısından beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Alphabet, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 88,3 milyar dolara ulaştı.

2023'ün üçüncü çeyreğinde Alphabet'in geliri 76,7 milyar dolar seviyesindeydi.

NET KÂRDA YÜZDE 34'LÜK ARTIŞ

Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte etkileyici bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artan net kar, 26,3 milyar dolara yükseldi.

Alphabet, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 19,7 milyar dolar net kâr elde etmişti.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ İVME KAZANDIRDI

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, şirketin genel performansındaki ivmenin "olağanüstü" olduğunu vurgulayarak, arama motorunda yeni yapay zeka özelliklerine dikkat çekti.

Pichai ayrıca, YouTube'un toplam reklam ve abonelik gelirlerinin son dört çeyrekte ilk kez 50 milyar doları aştığını ve bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir gelir büyümesi elde ettiklerini ifade etti.