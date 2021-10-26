Google'ın kendi işlemcisi Tensor, Apple A12'nin gerisinde kaldı

Google'ın Pixel 6 modellerinde kullandığı kendi işlemcisi Tensor, Apple'ın eski işlemcisi A12'yi bile geçemedi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini görücüye çıkarmıştı.

Google'ın kendi ürettiği Tensor isimli yonga setiyle öne çıkan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, işlemci performansı konusunda rakiplerinden oldukça geride.

2 adet Cortex-X1 çekirdeği ile Android tarafının en güçlü yonga seti unvanını alan Google Tensor, algoritmalar açısından çok başarılı olsa performans tarafında bazı sorunlar var.

APPLE'IN ESKİ İŞLEMCİSİNİ GEÇEMEDİ

Yapılan testlerde Google Tensor, çok iddialı donanımına rağmen iPhone XS Max modelinde yer alan Apple A12 yonga setinden düşük puanlar aldı ve üç yıllık bir işlemcinin arkasında kaldı.

Görsel: Google Pixel 6 Pro (2021) ve iPhone XS Max (2018) Geekbench testi

GOOGLE TENSOR ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, 5G bağlantısını destekleyen sekiz çekirdekli Google Tensor yonga setinden güç alıyor.

Google'ın kendi ürettiği bu işlemci, 2.8 GHz'de çalışan iki ARM Cortex-X1 çekirdeği, 2.25 GHz frekansa sahip iki Cortex-A76 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Grafik birimi olarak ise Mali-G78 kullanılıyor.

Google Tensor'la güçlendirilmiş Pixel 6, Snapdragon 765G işlemciye sahip Pixel 5'ten yüzde 80'e kadar daha yüksek işlemci performansı sunuyor. Grafik tarafında ise performans artışı tam yüzde 370 olarak açıklanmıştı.