Google'ın milyon dolarlık kampüsü hizmete açıldı

Google'ın kendi tasarımı olan ilk kampüsünün yapımı tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamada, yeni kampüsün hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

ABD'li teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıllarda Kaliforniya'da yeni bir arazi satın almış ve 389 milyon dolarlık yatırımla yeni bir kampüs inşa etmeye başlamıştı.

Google’ın mevcut Mountain View merkezi ile San Jose’deki karma kullanımlı kampüsü arasında bir bölgede yer alan yeni kampüs, hizmete açıldı.

Şirketin kendi tasarladığı ilk tesis olan bu ofis, aynı zamanda tamamen su ile üretilen elektriği kullanıyor.

Google, yeni kampüsün Kuzey Amerika'daki en büyük jeotermal kurulumuna sahip olduğunu söylüyor. Jeotermal sistem, tesisin ısıtılması ve soğutulması görevlerini üstleniyor.

Çatılarda dev güneş panelleri var

Kampüs, sert kenarları olan ve aşağıya doğru eğimli bir güneş paneli çatısına ev sahipliği yapıyor.

Chip'te yer alan habere göre şirket, yakındaki bir rüzgar çiftliği ile birlikte güneş çatısının, kampüse zamanın yüzde 90'ında karbonsuz güç sağlayacağını söylüyor.

Google'ın Mountain View'deki genel merkezine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki yeni kampüsü, içme suyu dışındaki her şey için geri dönüştürülmüş su ve yağmur suyu kullanacak.

Kampüsteki diğer olanaklar arasında yedi kafeye sahip iki mutfak ve ıslak çayırlar, ormanlık alanlar ve bataklık dahil 17 dönümden fazla doğal alan yer alıyor.

