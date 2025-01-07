Google'ın sohbet botu Gemini akıllı saatlere geliyor

Haber Merkezi

Google, Wear OS işletim sisteminde Google Assistant'ın yerine Gemini kullanmayı planlıyor.

Google uygulamasının beta sürümünde ortaya çıkan kodlar, bu değişikliğin yakın zamanda gerçekleşebileceğini gösteriyor.

GEMİNİ AI İLE DAHA İYİ BİR DENEYİM

Gemini AI, Google Assistant'a göre daha gelişmiş bir yapay zeka modeli. Gemini, doğal dil işleme ve konuşma tanıma alanlarında daha yetenekli.

Bu sayede, Wear OS kullanıcıları akıllı saatleriyle daha doğal ve akıcı bir şekilde etkileşim kurabilecek.

NASIL ETKİNLEŞTİRİLECEK

Wear OS kullanıcıları, "Hey Google" komutuyla veya saatin yan düğmesine basarak Gemini AI'yı etkinleştirebilecek.

Gemini AI özelliğinin Wear OS'e ne zaman geleceği henüz belli değil. Ancak, mart ayında yayınlanması beklenen bir sonraki Pixel Feature Drop güncellemesiyle birlikte gelmesi olası.

Bazı Wear OS kullanıcıları, Google Assistant'ın yerine Gemini kullanılmasını istiyordu. Google, bu talepleri dikkate alarak Wear OS deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.