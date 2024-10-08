Google'ın sürücüsüz taksi şirketi Waymo, Hyundai ile anlaştı Sürücüsüz araç şirketi Waymo, otomotiv devi Hyundai ile çok yıllı bir anlaşmaya imza attı. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır sürücüsüz robot taksi testleri gerçekleştiriyor.

Waymo, ABD'nin San Francisco kentindeki sürücüsüz araç testlerine yolcuları da dahil etmeye başlamıştı.

Jaguar'ın elektrikli SUV modeli I-Pace ile yapılan testlerde, direksiyon başında acil durumlar içi bir operatör bulunuyor.

WAYMO İLE HYUNDAI ANLAŞTI

Dünyanın en büyük otonom sürüş teknolojisi geliştiricilerinden Waymo, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ile uzun vadeli stratejik ortaklığa imza attı.

Bu anlaşma kapsamında Hyundai’nin popüler elektrikli aracı Ioniq 5, Waymo’nun robotaksi filosuna katılacak.

Waymo’nun 6. nesil otonom sürüş teknolojisinin entegre edileceği Ioniq 5'ler, firmanın ABD'deki otonom taksi hizmetlerinde kullanılacak.

Bu yeni ortaklık ile birlikte, Hyundai'nin ABD Georgia'da kuracağı “Metaplant America” fabrikasında üretilecek Ioniq 5’ler Waymo'nun sürüş teknolojisiyle donatılacak.

Araçların ilk test sürüşlerinin 2025 sonunda başlaması planlanıyor.

Waymo, kısa süre önce altıncı nesil otonom sürüş sistemini Çinli Zeekr'ın MPV modelleri üzerinde test etmeye başladı.

Ancak son dönemde özellikle elektrikli araçlar üzerinden Çin'e yönelik ticaret kısıtlamaları, Waymo'nun Hyundai'ye yönelmesine neden oldu.