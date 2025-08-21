Google'ın Telefon uygulaması artık sesinizi gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor

Google, Pixel 10 serisiyle birlikte tanıttığı "Sesli Çeviri" adlı yeni bir özellik ile dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Google Telefon uygulamasına entegre edilen bu yenilikçi araç, telefon görüşmelerini cihaz üzerindeki yapay zekâ ile anlık olarak çeviriyor.

KENDİ SESİNİZLE ANINDA ÇEVİRİ

Özelliğin en dikkat çekici yanı, çeviriyi yaparken sizin sesinizi taklit ederek karşı tarafa iletiyor olması.

Bu sayede her iki taraf da dil engeline takılmadan kendi dilinde akıcı bir şekilde iletişim kurabiliyor.

CİHAZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR VE GÜVENLİ

Tüm çeviri ve ses klonlama süreci, Tensor G5 yonga setinde çalışan Gemini Nano yapay zekâ modeli sayesinde tamamen cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

Google, kullanıcı gizliliğini korumak için bu işlem sırasında hiçbir ses verisinin saklanmadığını veya kullanılmadığını vurguluyor.

"Sesli Çeviri" özelliğinin yanı sıra, cevapsız aramaları otomatik olarak metne dönüştüren "Mesaj Al" adında yeni bir araç da uygulamaya eklendi.

Bu özellik, aramanın önemli olup olmadığını anında anlamanıza ve hatta geri arama hatırlatıcıları oluşturmanıza olanak tanıyor.