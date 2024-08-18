Google'ın yapay zeka görsel oluşturma aracı Imagen 3 herkese açıldı Google, yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma aracı Imagen 3'ü tüm kullanıcılar için ücretsiz hale getirdi ve herkesin kullanımına sundu.

Haber Merkezi

Google, metinden görüntü oluşturma konusunda en güçlü yapay zeka araçlarından biri olan Imagen 3'ü artık herkese ücretsiz olarak sunuyor.

Bu sayede, daha fazla insan yapay zekanın gücünü deneyimleyebilecek ve yaratıcılıklarını sınırlamadan özgürce ifade edebilecekler.

IMAGEN 3 NEDİR

Imagen 3, Google tarafından geliştirilen, metin açıklamalarına göre yüksek kaliteli ve gerçekçi görüntüler üretebilen bir yapay zeka modelidir.

Bu araç sayesinde, aklınıza gelen herhangi bir sahneyi, karakteri veya nesneyi sadece birkaç kelime yazarak görselleştirebilirsiniz.

IMAGEN 3 NASIL KULLANILIR,

Imagen 3'e erişmek için Google'ın resmi web sitesini kullanabilirsiniz. Try it on ImageFX seçeneğine tıkladıktan sonra Google hesabınızla giriş yapın.

Genellikle bir metin kutusu ve birkaç parametre seçeneği sunan basit bir arayüze sahip olan yapay zeka aracı, istediğiniz görüntüyü tanımlayan bir metin yazdıktan sonra, kısa sürede sizin için bir görsel oluşturuyor.

Şimdilik yalnızca İngilizce komutları algılayan uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha fazla destek alması bekleniyor.