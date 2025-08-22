Google'ın yapay zeka modu 180 ülkede kullanıma sunuldu

Google, arama deneyimini kökten değiştirecek yeni "AI Mode" özelliğini 180 ülke ve bölgede kullanıma açtığını duyurdu.

Bu küresel çaptaki büyük güncelleme ile yapay zekâ, artık yalnızca arama sonuçları sunmakla kalmayıp görev odaklı işlemler de gerçekleştirebiliyor.

YAPAY ZEKÂ SİZİN İÇİN İŞLEM YAPACAK

Güncellemenin en dikkat çekici yanı, Google yapay zekâ'nın kullanıcı adına restoran rezervasyonu gibi görevleri doğrudan arama üzerinden tamamlayabilmesi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, popüler platformları tarayan yapay zekâ aracılığıyla anında rezervasyon yapabiliyor.

TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE YOK

Dünya genelinde geniş bir erişim sağlayan AI Mode, şu an için İngilizce dil desteğiyle 180 ülkede aktif edildi ancak bu liste Türkiye'yi kapsamıyor.

Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

AI Mode, ayrıca ABD'deki kullanıcılar için arama geçmişi ve Google Maps verilerini analiz ederek daha uygun öneriler sunuyor ve arama oturumlarının bağlantı ile paylaşılmasına olanak tanıyor.