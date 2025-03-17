Google’ın yapay zekası Gemini, artık arama geçmişinize ulaşabiliyor

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Google, yapay zeka alanındaki rekabette öne çıkmak için Gemini'yi sürekli geliştiriyor. Şirketin en son yeniliği, Gemini'nin arama geçmişinizi kullanarak size özel yanıtlar verebilmesi.

Bu özellik sayesinde, Gemini size restoran, seyahat veya diğer konularda öneriler sunarken, daha önceki aramalarınızı dikkate alarak size en uygun seçenekleri sunabilecek.

KİŞİSELLEŞTİRME NASIL ÇALIŞIYOR

Gemini'nin kişiselleştirme özelliği, Gemini 2.0 Flash Thinking Deneysel modeli tarafından destekleniyor.

Bu model, sorgunuzu analiz ederek arama geçmişinizin yanıtınızı iyileştirip iyileştiremeyeceğini belirliyor.

Eğer Gemini, arama geçmişinizin yardımcı olabileceğini düşünürse, ilgili bilgileri kullanarak size daha doğru ve kişiselleştirilmiş bir yanıt sunuyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖN PLANDA

Google, kullanıcıların gizliliğine önem veriyor. Bu nedenle, arama geçmişinizi Gemini ile ilişkilendirmek tamamen isteğe bağlı.

İstediğiniz zaman bu özelliği kapatabilir ve arama geçmişinizi Gemini'den ayırabilirsiniz. Ayrıca, Gemini'nin nasıl yanıt verdiğine dair ayrıntıları ve hangi bilgileri kullandığını da her zaman kontrol edebilirsiniz.

GEMINI'NİN DİĞER YENİLİKLERİ

Google, Gemini'yi sadece arama geçmişiyle sınırlamıyor. Şirket, Gemini'yi YouTube, Google Fotoğraflar ve diğer uygulamalarla da entegre ederek daha geniş bir kişiselleştirme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, Gemini 2.0 Flash Thinking Deneysel modelinin yetenekleri de sürekli geliştiriliyor. Kullanıcılar, ücretsiz olarak kendi kişisel yapay zeka asistanlarını (Gems) oluşturabilecek ve Gemini'nin Takvim, Notlar, Görevler ve Fotoğraflar gibi uygulamalarla entegrasyonundan yararlanabilecek.